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    «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.12.2017)

    Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
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    •  Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс22:45
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Миллуолл» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Миллуолл» — «Куинз Парк Рейнджерс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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