Гвардиола: Могли забить «Ньюкаслу» три-четыре мяча до перерыва

«Манчестер Сити» мог поразить ворота «Ньюкасла» три или четыре раза в первом тайме матча 20-го тура чемпионата Англии, заявил главный тренер «горожан»

Рахим Стерлинг забил решающий гол в ворота Роберта Эллиотта, обеспечив «Манчестер Сити» 18-ю победу в чемпионате Англии и отрыв от «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.

«Тренер должен помочь игрокам адаптироваться к разным условиям. В 19 турах мы сталкивались с соперниками, которые играли по-разному, и мы должны были быть изобретательны в своей игре.

Мы заслужили победу в сегодняшнем матче, а, когда противник не хочет играть, добиться победы не просто.

"Ньюкасл" хорошо оборонялся и испытывал нас в контратаках, — было трудно.

Мы создали много моментов в первом тайме и в начале второго периода, а вот последние минуты матча были напряженными. У нас были великолепные моменты. В перерыве мы могли быть впереди с 3-4 голами. Но так бывает: мы одержали 18-ую победу подряд и рады, что добились результата.

В январе у нас плотное расписание: предстоят матчи АПЛ, Кубка лиги и Кубка Англии. Будет трудно, но сейчас мы готовимся к встрече с "Кристал Пэлас".

Венсан Компани был вынужден покинуть поле в первом тайме из-за травмы, — результаты обследования будут известны в ближайшие дни», — приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба.