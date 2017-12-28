ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гвардиола: Могли забить «Ньюкаслу» три-четыре мяча до перерыва

    Манчестер Сити Ньюкасл Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    «Манчестер Сити» мог поразить ворота «Ньюкасла» три или четыре раза в первом тайме матча 20-го тура чемпионата Англии, заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    Рахим Стерлинг забил решающий гол в ворота Роберта Эллиотта, обеспечив «Манчестер Сити» 18-ю победу в чемпионате Англии и отрыв от «Манчестер Юнайтед» на 15 очков.

    «Тренер должен помочь игрокам адаптироваться к разным условиям. В 19 турах мы сталкивались с соперниками, которые играли по-разному, и мы должны были быть изобретательны в своей игре.

    Мы заслужили победу в сегодняшнем матче, а, когда противник не хочет играть, добиться победы не просто.

    "Ньюкасл" хорошо оборонялся и испытывал нас в контратаках, — было трудно.

    Мы создали много моментов в первом тайме и в начале второго периода, а вот последние минуты матча были напряженными. У нас были великолепные моменты. В перерыве мы могли быть впереди с 3-4 голами. Но так бывает: мы одержали 18-ую победу подряд и рады, что добились результата.

    В январе у нас плотное расписание: предстоят матчи АПЛ, Кубка лиги и Кубка Англии. Будет трудно, но сейчас мы готовимся к встрече с "Кристал Пэлас".

    Венсан Компани был вынужден покинуть поле в первом тайме из-за травмы, — результаты обследования будут известны в ближайшие дни», — приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба.

    Спад – не, не слышал!«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 27 декабря
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «МЮ» — большой клуб, но не сильная команда
  • Реакция СМИ на едва не случившееся поражение «МЮ» от «Бернли»
    •
  • АПЛ. Очередная победа «МанСити», рекордный хет-трик Кейна, Лингард спас «МЮ» от поражения
  • Подробности матчей 20-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • 28/12
    • Стерлинг принес «МанСити» победу над «Ньюкаслом»
  • 27/12
    • Агент: Хочу, чтобы Туре поиграл в России
  • 27/12
    • Моуринью: 300 миллионов на трансферы — недостаточно
  • 27/12
    • «Ливерпуль» купил ван Дейка за рекордную сумму
  • 27/12
    • Феллаини завершит международную карьеру после ЧМ-2018
  • 26/12
    • «МЮ» ушел от поражения в матче с «Бернли»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Гвардиола против Бенитеса, миланское дерби
  • Прогнозы и ставки на футбол 27 декабря
  • 5,86
    •
  • «Тампа-Бэй» хочет продлить серию побед в игре с «Монреалем»
  • «Тампа-Бэй» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря
  • 2,00
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:34
    • «Милан» обыграл «Интер» в четвертьфинале Кубка Италии
  • 01:00
    • Колосков: Российским футболистам не грозит выступление в нейтральном статусе
  • АПЛ. Очередная победа «МанСити», рекордный хет-трик Кейна, Лингард спас «МЮ» от поражения
  • Подробности матчей 20-го тура английской Премьер-лиги
    • 00:59
  • 00:44
    • Стерлинг принес «МанСити» победу над «Ньюкаслом»
  • «МЮ» — большой клуб, но не сильная команда
  • Реакция СМИ на едва не случившееся поражение «МЮ» от «Бернли»
    • 00:10
  • 22:18
    • «Ливерпуль» купил ван Дейка за рекордную сумму
  • Спаллети и Индзаги в погоне за лидером
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 30 декабря
    • 2,37Послезавтра в 20:00
  • Матч интеллигентов или у кого проблемы на выезде
  • «Вест Бромвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 21-го тура английского чемпионата по футболу 31 декабря
    • 2,4531/12/2017 в 19:30
  • 19:10
    • Панченко: Коллектив в «Динамо» продолжает оставаться таким же сплоченным
  • 18:45
    • Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»
  • 18:43
    • Зырянов возглавил «Зенит-2»
  • Кто выведет «россонери» на этот матч?
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу 30 декабря
    • 1,71 Послезавтра в 14:30
  • 17:33
    • Сорокин: Уход Мутко из оргкомитета не скажется на подготовке к ЧМ-2018
  • 17:17
    • Феррейра-Карраско покинет «Атлетико» в январе
  • 16:58
    • Тосун может перейти в «Эвертон»
  • 15:57
    • Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018
  • 15:33
    • Бывший нападающий «Милана» — новый президент Либерии
  • 15:06
    • Определены даты матчей 1/4 финала Кубка России
  • «Юве» без «пробоин» в декабре
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу 30 декабря
    • 1,79Послезавтра в 22:45
  • 13:51
    • Голкипер «Милана» пропустит дерби с «Интером»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус