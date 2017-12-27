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    Гаджиев: От Кокорина не однажды слышали, что ему то пофиг, это пофиг

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    Александр Кокорин
    На фото:Александр Кокорин
    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о перспективах форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

    «Если говорить о требованиях, которые в адрес Кокорина можно выдвинуть, надо в первую очередь говорить о том, что он не реализует свой потенциал на сто процентов. Дело в том, что это же такая штука, она не складывается только из сегодняшнего дня. Я помню Кокорина, когда он только начинал в "Динамо". Уже тогда понятно было, что это футболист с очень большими способностями, талантливый игрок. Но он за эти годы и подтверждал это не однажды, но в то же время он и не однажды говорил, что ему то пофиг, это пофиг и так далее. Есть такая песня "Пофиг" (ВИА "Инь-Ян"). То есть Кокорин не совсем бережно относился к своим способностям. Можно сказать, что это его личное дело: "Как хочу, так свои возможности и транжирю".

    Наверное, в этом есть какая-то логика. Но нам бы всем, болельщикам и специалистам, хотелось бы, чтобы в сборной игрок проявлял себя на уровне своих способностей. Никто не говорит, что Кокорин должен играть так, как играет Месси, условно говоря. Но способностей у Кокорина вполне хватает, чтобы быть на уровне европейских стандартов, футболистов европейского уровня. Нам бы этого хотелось. Вот это самая главная претензия лично моя. Надо, чтобы в нашей сборной играли футболисты на пределе своих возможностей, чтобы отдавались делу. Нашему российскому футболу нужны такие результаты от каждого игрока и от команды в целом.

    А то, что касается поведения Кокорина, в частности стрельбы, то это все знаете, как бывает: если постреляли и этого ничего не выложили в Facebook или в других социальных сетях, то никто об этом не знает, никто об этом не говорит, и всё кажется шоколадом. А если он выложил это всё в соцсети, то это все становится достоянием общественности, и оценка этих деяний совершенно иная идет. Может быть и правильно, что она идёт совершенно иная. Есть какие-то нормы, какие-то законы...» — цитирует Гаджиева «Спорт уик-энд».

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