Новый президент «Торпедо» считает выход в ФНЛ реальной задачей

на посту президента московского «Торпедо», рассказала о своих первых задачах.

«С завтрашнего дня я вступаю в должность президента "Торпедо". Моя первая задача – разобраться со всеми финансовыми сложностями, которые есть у клуба, завершить полноценный аудит. "Торпедо" как футбольный клуб, клуб с великой историей, должно развиваться. Команда должна укрепляться и усиливаться по позициям. Движение вперед – это важно.

Что касается турнирной таблицы, то еще месяц назад о выходе в ФНЛ нельзя было даже и подумать. Но последние новости о клубе "Арарат" уже позволяют думать о повышении в классе. Теперь это не выглядит нереализуемой задачей. Конечно, нужно оценивать текущее состояние клуба и команды, поэтому пока рано говорить о конце сезона. Кроме того, очень много зависит от тренерского штаба и игроков. Перед "Торпедо" стоит одна задача – побеждать в каждом матче. Так будет всегда. Мы будем решать вопросы по мере их поступлений, а пока могу заверить, что акционеры клуба будут максимально способствовать развитию "Торпедо".

Болельщиков волнует домашний стадион. "Торпедо" будет играть на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Единственное, что может вызвать паузу, — реконструкция арены. Зато реконструированный современный стадион для клуба с лихвой восполнит неудобства. В любом случае мы идём навстречу болельщикам "Торпедо" и будем прилагать все усилия, чтобы они были довольны клубом и командой», — цитирует Еленцеву «Чемпионат».