Англичане опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англииопасается проявлений расизма на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает The Sun.

Как стало известно изданию, специалист обратится за помощью к Джону Барнсу, экс-игроку национальной команды и «Ливерпуля», который должен провести с командой разговор на тему расизма.

Саутгейт считает, что Барнсу есть что рассказать на тему расизма, который процветал в 80-х годах прошлого века в Англии, особенно в среде хулиганов.

В Англии предполагают, что в России их команду ждет немало неприятных инцидентов. В частности, они вспоминают недавний случай из юношеской лиги УЕФА, когда игрок «Ливерпуля» Риан Брюстер услышал в свой адрес расистские оскорбления в Москве.

Саутгейт намерен взять в Россию Деле Алли, Маркуса Рашфорда и Рахима Стерлинга, которым нужно быть готовым к высокому уровню агрессии.