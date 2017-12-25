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    Англичане опасаются проявлений расизма на ЧМ-2018

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    Футболисты сборной Англии
    На фото:Футболисты сборной Англии
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт опасается проявлений расизма на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает The Sun.

    Как стало известно изданию, специалист обратится за помощью к Джону Барнсу, экс-игроку национальной команды и «Ливерпуля», который должен провести с командой разговор на тему расизма.

    Саутгейт считает, что Барнсу есть что рассказать на тему расизма, который процветал в 80-х годах прошлого века в Англии, особенно в среде хулиганов.

    В Англии предполагают, что в России их команду ждет немало неприятных инцидентов. В частности, они вспоминают недавний случай из юношеской лиги УЕФА, когда игрок «Ливерпуля» Риан Брюстер услышал в свой адрес расистские оскорбления в Москве.

    Саутгейт намерен взять в Россию Деле Алли, Маркуса Рашфорда и Рахима Стерлинга, которым нужно быть готовым к высокому уровню агрессии.

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