Звездный британский легковес Пэдди Пимблетт назвал травму ноги главной причиной поражения от Джастина Гейджи в поединке за временный титул на турнире UFC 324 в январе.

Пэдди Пимблетт и Джо Роган globallookpress.com

«Я должен был повалить его на канвас. Жаль, что я не попытался сделать это раньше. Это моя вина. На самом деле я узнал всего пару недель назад, что вышел на тот бой с травмой, о которой не знал, потому что пару недель назад сделал МРТ и начал лечиться. В то время, когда я подходил к тому бою, все было довольно плохо, так что это повлияло на мои тейкдауны и борьбу в целом»

Поединок Пимблетта и Гейджи продлился все 5 раундов. Джастин одержал победу единогласным решением судей, взяв временный пояс, после чего досрочно выиграл бой у Илии Топурии на турнире в Белом доме 15 июня, став полноценным чемпионом UFC в легком весе.