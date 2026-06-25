Шестой номер рейтинга в легком весе UFC Пэдди Пимблетт высказал мнение, как поражение от Джастина Гейджи повлияет на Илию Топурию.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Илии никогда не приходилось преодолевать трудности, он всегда был молотом. Он никогда не был гвоздем. После боя с Джастином я понял, что могу стать сильнее и лучше, потому что уже делал это раньше. Не думаю, что Топурия когда-нибудь станет прежним.

Все его мышление, все его эго — это что-то вроде слова самому себе: я непобедим, никто не сможет меня победить. Празднование в ночь перед боем…. Я просто не думаю, что он когда-нибудь станет прежним.

Ему никогда не приходилось восстанавливаться после чего-то подобного. Мне и раньше приходилось сталкиваться с трудностями. Так что я с радостью стану его первым соперником после возвращения», — добавил Пимблетт.