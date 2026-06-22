Легендарный канадский боец Жорж Сен-Пьер раскритиковал рефери за раннюю остановку в поединке Шона О’Мэлли и Айманна Захаби на турнире UFC в Белом доме.

«На мой взгляд, судья слишком быстро остановил поединок. Айманн мог бы отыграться, у него есть козырь в рукаве, если можно так выразиться. Захаби очень хорош в партере, но почти никогда не использует борьбу в боях. Думаю, это был лучший план на поединок, но, к сожалению, мы увидели не все, потому что бой закончился раньше»

О’Мэлли во втором раунде поединка отправил Захаби в нокдаун и судья сразу же остановил встречу, не позволив «Сахарку» добить своего противника. Таким образом, Шон победил техническим нокаутом, а у Айманна прервалась серия из семи выигрышей кряду.