Чемпион по кикбоксингу в лиге GLORY Рико Верхувен требует незамедлительный реванш с Александром Усиком по правилам бокса.

Александр Усик globallookpress.com

«Болельщики не увидели 12-й раунд. После всего, что мы оба вложили в этот бой, они заслужили увидеть, чем он закончится. У меня так и не было возможности узнать, стал бы этот вечер одним из тех, что были у меня раньше. А Александру Усику не дали возможности закончить бой так, чтобы никто не усомнился в его победе. Так что для меня вывод на самом деле очень прост. Давайте закончим эту историю и дадим болельщикам возможность увидеть незамедлительный реванш»

Бой Усик и Верхувена состоялся 23 мая. Александр победил техническим нокаутом в конце 11-го раунда после спорной остановки рефери.