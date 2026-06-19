На бывшего чемпиона мира по боксу в полусреднем весе Флойда Мейвезера подала в суд компания CSI Sports Events, занимавшаяся продвижением поединков американца.

Флойд Мейвезер globallookpress.com

У непобежденного бойца предварительно были запланированы поединки против Майка Тайсона и Мэнни Пакьяо. CSI Sports Events и Мейвезер заключили соглашение на 5,4 млн долларов, по которому компании доставались права на продвижение двух данных противостояний.

Флойд также получил первую выплату в размере 150 тысяч долларов, после чего анонсировал бой против греческого кикбоксера Майка Замбидиса.

В CSI Sports Events посчитали это нарушением их договора, потому как о продвижении к данному бою речи не было. В связи с этим, компания решила подать на Мейвезера в суд.