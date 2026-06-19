Спортивный аналитик Дин Томас посоветовал новому чемпиону UFC в легком весе Джастину Гейджи завершить карьеру.

Джастин Гейджи (слева) globallookpress.com

«Я чувствую, что пришло время уйти. Лучше уже не будет. Выше уже не подняться. Но это мое мнение со стороны. Я не знаю, как он относится к своей карьере.

Джастин самый зрелищный боец в истории, у него одна из самых выдающихся карьерных историй. Мало что сравнится с тем, что он сделал в понедельник. Теперь, наверное, все сводится к деньгам»

15 июня в главном бою на турнире UFC в Белом доме Джастин Гейджи совершил апсет, одолев досрочно Илию Топурию и отобрав у него титул в легком дивизионе.