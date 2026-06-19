Спортивный аналитик Дин Томас посоветовал новому чемпиону UFC в легком весе Джастину Гейджи завершить карьеру.

Джастин Гейджи (слева)
Джастин Гейджи (слева) globallookpress.com

«Я чувствую, что пришло время уйти. Лучше уже не будет. Выше уже не подняться. Но это мое мнение со стороны. Я не знаю, как он относится к своей карьере.

Джастин самый зрелищный боец в истории, у него одна из самых выдающихся карьерных историй. Мало что сравнится с тем, что он сделал в понедельник. Теперь, наверное, все сводится к деньгам»

15 июня в главном бою на турнире UFC в Белом доме Джастин Гейджи совершил апсет, одолев досрочно Илию Топурию и отобрав у него титул в легком дивизионе.