Именитый легковес UFC Майкл Чендлер продолжит драться, несмотря на поражение от Маурисио Руффи и заявление от его тренера о завершении карьеры еще до начала турнира в Белом доме.

Майкл Чендлер globallookpress.com

«Пора снова в седло. Пора продолжать двигаться вперед, как я всегда и делаю. В типичной для Чендлера манере. Мы только и делаем, что движемся вперед. Перед лицом трудностей мы идем вперед.

Когда все идет не по плану, мы продолжаем идти вперед. Потому что мы — люди на арене. И мы бы предпочли быть теми, кто терпит неудачу, но не сдается.

Я люблю вас, ребята. И я благодарен вам за поддержку. Лучшее еще впереди. Скоро увидимся», — отметил Чендлер, идущий на серии из четырех поражений подряд в UFC.