Бывший чемпион UFC в легком и полулегком дивизионах Конор Макгрегор опроверг слухи о намеренном приеме допинга во время восстановления от травмы ноги, полученной в 2021 году в поединке с Дастином Порье.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Шокирующая частная медицинская информация о человеке, получившем самую тяжелую травму в единоборствах. Все это кажется мне странным. Цель должна заключаться в том, чтобы поставить на ноги спортсмена, который отдал свою жизнь, здоровье и средства к существованию ради развлечения публики и прибыли компании.

Врач прописывал какие-то лекарства и процедуры, чтобы вернуться к нормальной жизни. Есть вероятность, около 20 процентов, что нога не срастется. И тогда вы навсегда останетесь хромым.

Вот что здесь поставлено на карту! Мне нужно растить детей и играть с ними. Я послушался врачей, не задавал вопросов. Я даже не знаю. Если вы спросите, что я принимал, я не знаю. И не хочу знать», — отметил Макгрегор.