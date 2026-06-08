Президент UFC Дана Уайт поделился планами по развитию своего боксерского промоушена Zuffa Boxing на ближайшие пару лет.

Дана Уайт globallookpress.com

«Конечно, для меня большая честь, что многие из этих ребят пришли посмотреть на наше сегодняшнее мероприятие. И моя цель на ближайшие два года собрать всех чемпионов»

В минувшие выходные в Борнмуте состоялся турнир под эгидой лиги Zuffa Boxing. В главном событии вечера в первом тяжелом весе Крис Биллам-Смит одержал победу над Райаном Розицки. Прошедший ивент привлек внимание многих звездных боксеров, решивших посетить турнир вживую.

В их число вошли представители топ-10 полутяжеловесов Крейг Ричардс, Джошуа Буатси и Дэн Азиз, временный чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дензел Бентли, чемпион IBF в полусреднем дивизионе Джош Келли.