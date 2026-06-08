Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг, ныне работающий комментатором в промоушене, рассказал, почему отказался от борцовского поединка с Тито Ортисом на RAF.

Майкл Биспинг globallookpress.com

«Мне предлагали полмиллиона долларов, чтобы я сразился с Тито Ортисом на RAF. Если бы это был боксерский поединок, то да. Но борьба — моя шея этого не выдержит. Ни за что. На мгновение я даже поддался искушению и подумал: полмиллиона за борцовский поединок, это очень неплохо.

Сейчас борцовские лиги платят серьезные деньги. Многие парни пришли в ММА из борьбы, потому что не могли заниматься борьбой и достойно зарабатывать. А теперь они могут делать и то, и другое. Но есть одно условие: у вас должно быть имя»

Биспинг завершил профессиональную карьеру в ноябре 2017 года после поражения нокаутом от Келвина Гастелума.