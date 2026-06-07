Дана Уайт не намерен разрывать контракт с чемпионом UFC в тяжелом весе Томом Аспиналлом, несмотря на угрозы и давление со стороны его менеджера Эдди Хирна.

Дана Уайт globallookpress.com

«Хирн сказал, что хочет, чтобы Аспиналл был освобожден от контракта, верно? Тогда освободите Бама Родригеса. Звучит довольно глупо, не так ли?

Конор Бенн был лучшим другом Хирна, но он буквально рыдал неделями, потому что Эдди не хотел платить ему. А сейчас он утверждает, что заплатит Аспиналлу в пять раз больше»

Накануне Хирн заявил, что UFC сильно недоплачивает его клиенту, и Том не должен драться за такие деньги. По словам британца, Аспиналл в боксе может зарабатывать суммы в несколько раз больше, чем в статусе чемпиона в лиге Даны Уайта.