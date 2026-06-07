В ночь с 6 на 7 июня состоялся турнир UFC Vegas 118. В руководстве промоушена опубликовали список спортсменов, получивших бонусы.

Брендан Аллен globallookpress.com

Лучшим боем вечера было признано со-главное событие вечера, где в среднем весе встретились Брендан Аллен (четвертый номер рейтинга) и Эдмен Шахбазян. Их поединок продлился все три раунда.

Аллен в итоге одержал победу по очкам, а оба бойца дополнительно заработали по 100 тысяч долларов. Также обладателями бонусов стали Иво Бараневски и Эдгар Чайрес.

Оба одолели своих соперников нокаутом. Бараневски в первом раунде в полутяжелом весе забил Джуниора Тафу градом ударов в партере. Чайрес финишировал Бруно Силву в рамках наилегчайшего веса.