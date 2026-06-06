Действующий чемпион PFL в среднем весе Костелло Ван Стинис снялся с ответного поединка против Джонни Эблина, запланированного на 18 июля в Остине.

Костелло Ван Стинис globallookpress.com

В связи с этим, руководство промоушена вводит временный титул. Заменить Ван Стиниса согласился финалист Гран-при PFL в полутяжелом и среднем дивизионах Импа Касанганай.

Накануне он одержал две победы подряд, тем самым закрыв поражение от Фабиана Эдвардса. Эблин в недавнем прошлом был доминирующим чемпионом PFL в категории до 84 кг. Пояс он потерял летом 2025 года.

Тогда Джонни сенсационно уступил Ван Стинису сабмишеном в пятом раунде, хотя до момента сдачи сопернику уверенно выигрывал встречу по очкам.