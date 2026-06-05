Легендарный боец смешанных единоборств Джон Джонс ведет переговоры о борцовской схватке против своего давнего соперника Даниэля Кормье. Их трилогия в разработке на одном из турниров лиги PWL.

Джон Джонс (слева) globallookpress.com

В руководстве организации уже подтвердили интерес к данному противостоянию.

«Мы организуем борцовскую схватку Джона Джонса против Даниэля Кормье в нашей лиге PWL. Обе стороны почти подтвердили участие. Давайте сделаем это!», — заявил Альфредо Аудиторе.

Ранее Джонс и Кормье дважды дрались в UFC за титул в полутяжелом весе. В первом поединке Джон победил единогласным решением судей.

В реванше «Баунс» нокаутировал Кормье, но был уличен в применении допинга, вследствие чего результат ответного противостояния аннулировали.