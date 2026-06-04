Экс-чемпион мира по боксу в первом полулегком весе Ламонт Роуч проведет титульный бой с Уильямом Сепедой 1 августа. На кону будет стоять вакантный пояс WBC в легком весе.

Джервонта Дэвис против Ламонта Роуча globallookpress.com

Напомним, что два последних чемпионских поединка с участием Ламонта завершились вничью. В марте прошлого года он не позволил одолеть себя Джервонте Дэвису.

В декабре свел вничью поединок с Айзеком Крузом. Всего у Роуча 29 боев в карьере. На его счету 25 побед, одно поражение и 3 ничейных результата.

Сепеда в последнем поединке проиграл по очкам Шакуру Стивенсону. То поражение стало первым в его карьере. Ранее Уильям шел на серии из 33-х выигранных поединков подряд.