Именитый голландский кикбоксер Рико Верхувен после поединка с Александром Усиком сразу же попал в топ-15 лучших боксеров в тяжелом весе.

Александр Усик против Рико Верхувена globallookpress.com

Их бой состоялся в Гизе, в Египте, в ночь с 23 на 24 мая. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

При этом Рико до момента остановки рефери выигрывал поединок по очкам, по мнению большинства независимых экспертов. На официальных карточках у двух судей была ничья, и только один видел Верхувена победителем.

Несмотря на поражение от Усика, голландец теперь занимает восьмое место в рейтинге боксеров тяжелого веса по версии WBC. Также Рико расположился на 15-й строчке в числе лучших бойцов по линии WBA.