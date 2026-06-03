Дастин Порье считает, что Конор Макгрегор столкнется с большими проблемами в реванше с Максом Холлоуэем, запланированном на турнире UFC 329 11 июля.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Пять лет — это долгий срок. Есть много вопросов, на которые нужно ответить после боя, и Макгрегор не знает, что его ждет. Выйти на бой с парнем, который был активен, был чемпионом мира, чемпионом BMF, с парнем, который дрался с лучшими из лучших за те пять лет, что тебя не было… Этот реванш станет большим вызовом для Макгрегора. Макс выносливый парень. Так что, думаю, чем дальше, тем больше проблем появится у Конора»

Макгрегор в последний раз дрался в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде в бою с Дастином Порье.