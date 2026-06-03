Именитый боец ММА Деметриус «Могучий мышонок» Джонсон сообщил, что UFC больше не хочет приглашать драться россиян.

Деметриус Джонсон globallookpress.com

«Недавно до меня дошли слухи, что в организацию больше не берут ни дагестанцев, ни других русских парней, потому что они слишком хороши. Потому что они бы уничтожили всех остальных. Можете себе представить еще одного Умара Нурмагомедова? Парня, который бьет вас, а потом легко переводит в партер»

На данный момент в UFC два действующих чемпиона из России. Петру Яну принадлежит титул в легчайшем весе. Ислам Махачев является обладателем пояса в полусреднем дивизионе.

Также на днях в организацию были подписаны два экс-чемпиона лиги АСА Магомедрасул Гасанов и Абубакар Вагаев.