Непобежденный мексиканский боец ММА Сантьяго Луна стал новым соперником экс-представителя топ-10 в полулегком весе UFC Брайса Митчелла.

Латиноамериканец на коротком уведомлении заменил первоначального оппонента американца Виктора Генри. Поединок Луны против Митчелла пройдет на UFC Vegas 118 7 июня в рамках легчайшего веса.

Брайс в прошлом году дебютировал в данной категории после двух поражений подряд в полулегком дивизионе и победил единогласным решением судей Саида Нурмагомедова.

Луна ранее провел в UFC только 2 поединка. В дебютном бою 21-летний мексиканец нокаутировал в первом раунде Куанга Ле. Затем Сантьяго одолел по очкам Анхеля Пачеко.