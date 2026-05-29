Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал, по какому принципу формировал кард исторического турнира в Белом доме на 14 июня.

Дана Уайт globallookpress.com

«У меня есть команда по организации боев. Менеджеры просмотрели все возможные варианты, а затем я сам выбрал кард. Многие парни и девушки хотели попасть в него.

Я выбирал бои, которые, действительно, важны для дивизионов и которые, по нашему мнению, станут отличными поединками, а также тех бойцов, на кого я могу положиться и кто, я знаю, выйдет и покажет себя»

Кард турнира включает семь поединков. В со-главном событии вечера Сирил Ган и Алекс Перейра разыграют временный титул в тяжелом весе, после чего Илия Топурия проведет защиту чемпионского пояса в легком дивизионе против Джастина Гейджи.