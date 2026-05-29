Известный комментатор UFC и ведущий подкастов Джо Роган высказался о скандальной остановке боксерского боя между Александром Усиком и Рико Верхувеном. Поединок, прошедший 24 мая, завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде, однако решение рефери вызвало массу споров.

«На мой взгляд, Верхувен вел 8-2 к 11-му раунду, когда бой остановили. Его не следовало останавливать таким образом. После нокдауна у него вылетела капа, и им пришлось идти в угол, чтобы вставить ее обратно. Все это было ошибкой. Прошло около 30 секунд, а потом рефери остановил бой, хотя Рико все еще защищался и двигался»

На момент остановки поединка двое судей зафиксировали ничью, один отдал преимущество Верхувену с разницей в один раунд. По окончании противостояния команда Рико подала апелляцию.