Генеральный директор UFC Дана Уайт вновь высказался о гонорарах начинающих бойцов на фоне сообщений о новом контракте организации с Paramount на 7,7 миллиардов долларов.

«Знаете, с чем люди не сравнивают гонорары бойцов? С тем, сколько зарабатывает парень, когда выходит на свой дебютный бой. Если ты приходишь в UFC и подписываешь контракт на три боя, мы должны понять, подходишь ли ты нам. Почему я должен платить новичкам почти по 400 тысяч долларов лишь для того, чтобы проверить, подходишь ли ты для UFC или нет? Когда мы только купили организацию, у большинства ребят была работа, они тренировались в свободное время и выступали. Сейчас все они профессиональные спортсмены»

Глава промоушена также подчеркнул, что с 2001 года зарплаты бойцов постоянно росли, и с новой сделкой эта тенденция сохранится.