Дастин Порье заявил, что ждет от Конора Макгрегора более конкурентного выступления в реванше с Максом Холлоуэем на UFC 329, чем от Нейта Диаса в недавнем бою против Майка Перри.

«Я не думаю, что Конор будет выглядеть так же плохо, как Нейт Диас на турнире MVP MMA. В бою с Майком Перри он выглядел просто ужасно. Конор восстановился после травмы и сохранил свою природную силу удара.

Вопрос для меня в том, как он будет действовать, насколько он будет атлетичен, насколько он будет подвижен. Если его контратакующие удары и тайминг хоть немного остались на том же уровне, у него есть шанс победить Макса.

Я уважаю Холлоуэя, но за последние годы он трижды касался канваса в последних трех боях. Это больше, чем за всю его карьеру. Время берет свое.

Макс еще молод, но пропустил много ударов, а Конор умеет бить. Сколько бы он ни отсутствовал, у него все еще есть его сила», — отметил Порье.