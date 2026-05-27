Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия рассказал, кого считает величайшими бойцами ММА. При этом «Эль-Матадор» не включил в свой список ни одного представителя России.

«Величайшие бойцы всех времен — это Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер, Конор Макгрегор и Андерсон Силва»

Топурия в последний раз дрался летом прошлого года. Тогда грузинский боец нокаутировал в первом раунде Чарльза Оливейру в битве за вакантный пояс в легком дивизионе.

Также ранее Илия был чемпионом в полулегком весе. За всю свою карьеру в смешанных единоборствах он не потерпел ни единого поражения. В активе Топурии 17 побед (7 нокаутов и 8 сабмишенов).