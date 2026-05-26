Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика, призвал украинца завершить карьеру после волевой победы над Рико Верхувеном.

«Перед этим боем люди спрашивали меня о прогнозах, и я сказал, что в 100 боях из 100 победит Усик. Но всегда есть место чуду. Слава богу, на этот раз чуда не произошло, но сигнал нужно уловить.

А когда сигнал уловлен, нужно делать выводы. А после того, как сделаны выводы, нужно что-то менять, иначе такой вектор развития событий не сулит ничего хорошего.

Заметили ли вы тенденцию по сравнению с предыдущим боем с Дюбуа и этим боем против Рико? Количество шагов, которые Усик делал на ринге, значительно сократилось. Таким образом, он не использует свои сильные стороны в работе ног на ринге.

Если бы я был рядом, то посоветовал бы Усику погрузиться в семейные дела и бизнес. Вот о чем ему сейчас нужно позаботиться. Ему нужно остановиться. Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже», — считает Красюк.