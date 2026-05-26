Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол на пресс-конференции в преддверии поединка против Михаэля Айферта сообщил, что отказался драться в новой лиге Даны Уайта Zuffa Boxing.

Дмитрий Бивол globallookpress.com

«Я на том этапе карьеры, когда некоторые предложения теряют актуальность. То предложение, которое поступило, просто не устроило нашу команду»

Напомним, что Бивол проведет защиту титулов WBO, IBF и WBA в поединке с Михаэлем Айфертом 30 мая на турнире в Екатеринбурге. В последний раз россиянин выступал в феврале прошлого года.

Тогда Дмитрий в реванше одолел по очкам Артура Бетербиева, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Однако позднее россиянина лишили титула WBC и передали его Дэвиду Бенавидесу.