Первый в современной истории абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд опроверг слухи о возвращении на ринг.

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

«Это часть бокса: когда ты уходишь на покой, у тебя еще много сил, и многие хотят, чтобы ты вернулся. Но мне нечего доказывать, мне нечего выигрывать, поэтому я с радостью ушел на покой. Я считаю, что не нужно отдавать спорту абсолютно все. Оставьте что-то про запас. Я доволен своим решением и доволен своей карьерой»

Кроуфорд дрался в последний раз в сентябре прошлого года. Тогда «Бад» победил единогласным решением судей Сауля «Канело» Альвареса, отобрав у него все пояса во втором среднем весе.

Всего в активе Теренса 42 выигранных поединка на профессиональном ринге и ни единого поражения.