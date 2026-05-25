Как сообщает известный инсайдер Ариэль Хельвани, знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор не стал продлевать контракт с UFC.

«У Конора осталось два боя. Один состоится 11 июля, а второй, предположительно, в первой или второй четверти 2027 года. А что будет потом?

В мире стриминга, с Netflix, с Amazon, со всеми этими людьми, которые платят огромные деньги за спорт, представьте себе бой Конора Макгрегора на открытом рынке. Как думаете, сколько за это заплатит Netflix? Они бы заплатили кучу денег.

Посмотрим, как он покажет себя в этом бою, посмотрим, как Конор покажет себя во втором бою, и посмотрим, сколько долларов он сможет заработать к этому времени в следующем году», — добавил Хельвани.