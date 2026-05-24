Популярный американский блогер Джейк Пол заявил, что Александр Усик провалился в поединке с Рико Верхувеном.

«Я хочу сказать, что это самое безумное решение, которое я когда-либо видел. Рико выигрывает каждый раунд, и как только рефери видит малейшую возможность остановить бой, он тут же его останавливает. Вы шутите?

Я самый большой фанат Усика, но, чувак, ты облажался в этом бою. Спасибо Рико за то, что бил Усика в каждом раунде. Но в итоге он получил дисквалификацию. Это полное безумие»

Поединок Усика и Верхувена завершился в 11-м раунде техническим нокаутом в пользу украинца. При этом рефери остановил бой за секунду до перерыва, а голландец все еще стоял на ногах и не был в нокдауне.