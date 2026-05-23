Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался об уходе из промоушена своего бывшего соперника Колби Ковингтона.

«Ковингтон стал гораздо менее активным, но выразил желание вернуться, чтобы сражаться и получать компенсацию, которую, по его мнению, он заслуживает.

Между Ковингтоном и UFC есть какая-то недосказанность, и непонятно, почему его не берут на турниры, почему он не получает бои, которые хочет, или вообще не получает боев.

Я не понимаю, почему он завершил карьеру. Давайте будем честны: за любым боем Ковингтона интересно наблюдать. Даже если Колби вызывает ненависть, вы все равно хотите видеть этого парня в клетке»

Ковингтон и Усман дважды дрались за титул UFC в полусреднем весе. В первом бою Камару победил техническим нокаутом. В реванше выиграл единогласным решением.