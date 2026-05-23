Спортивный промоутер Эдди Хирн назвал Александра Усика величайшим боксером накануне поединка с Рико Верхувеном.

«На бумаге бой выглядит, как непреодолимая гора для Рико Верхувена. Александр Усик один из величайших бойцов не только нашего поколения, но и пример для любого молодого бойца, любого молодого спортсмена с точки зрения трудолюбия и образа мышления.

У Верхувена есть возможность совершить одну из величайших сенсаций в истории бокса. На бумаге это будет выглядеть именно так. Но вот что я вам скажу: если и может произойти что-то драматическое, что-то странное, то это случится у подножия пирамид в Египте.

И этому человеку предстоит взобраться на вершину. Но Усик — это гора, до которой Верхувену никогда не добраться. Даже несмотря на то, что Рико и сам выдающийся спортсмен, и его самого можно назвать горой», — считает Хирн.