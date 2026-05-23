Спортивный аналитик Брендан Шауб считает, что третий бой Нейта Диаса и Конора Макгрегора не состоится.

Нейт Диас globallookpress.com

«UFC больше никогда не заплатит Нейту. Третьего боя между Конором и Диасом не будет. Теперь это в прошлом. Вот что было поставлено на карту для Нейта в тот вечер на турнире MVP.

Из-за объявления о поединке Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя в проигрыше оказались двое. Нейт Диас, вероятно, самый большой неудачник.

Он показал себя настолько плохо, что UFC больше никогда не подпишет с ним контракт. Это факт. Еще один проигравший во всей этой истории — Чарльз Оливейра.

Если бы он выиграл бой у Холлоуэя нокаутом или хотя бы сделал его зрелищным, он бы получил шанс сразиться с Конором Макгрегором»

На турнире MVP MMA 1 Нейт Диас потерпел разгромное поражение от Майка Перри, проиграв техническим нокаутом по окончании второго раунда.