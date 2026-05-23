Всемирная боксерская организация WBO подобрала для бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола нового соперника.

Россиянин 30 мая проведет поединок против Михаэля Айферта. В случае победы Дмитрию предстоит обязательная защита пояса WBO против Каллума Смита.

Британец идет на серии из двух побед подряд. В последнем поединке Каллум одолел единогласным решением судей Джошуа Буатси и стал временным чемпионом в полутяжелом весе по линии WBO.

Бивол не выходил в ринг с февраля прошлого года. Тогда россиянин победил в реванше своего соотечественника Артура Бетербиева по очкам, объединив все 4 пояса.