Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси призвал Хамзата Чимаева перестать оправдываться за поражение от Шона Стрикленда.

Дрикус Дю Плесси против Хамзата Чимаева

«Я считаю, что вся эта история с весогонкой просто нелепость.  В его команде сказали, что он сбросил 5,5 кг за 24 часа.  Это для новичков. 5,5 кг за 24 часа — это не так уж много.  Такое случалось со всеми нами, но вы же не пойдете и не скажете: я проиграл бой из-за этого.

Если хотите перейти в другую весовую категорию, переходите.  Но обвинять себя в том, что проиграли из-за весогонки, это все равно что сказать: я проиграл бой, потому что был не в форме.  Если ты вышел на бой с серьезной травмой, значит, ты сам принял такое решение.

Если травма очень серьезная, не выходи на бой.  Но даже если ты проиграл из-за травмы, будь мужчиной и прими свое поражение, как мужчина.  Не ищи оправданий.  Оправданий нет», — заявил Дрикус.