Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси призвал Хамзата Чимаева перестать оправдываться за поражение от Шона Стрикленда.

«Я считаю, что вся эта история с весогонкой просто нелепость. В его команде сказали, что он сбросил 5,5 кг за 24 часа. Это для новичков. 5,5 кг за 24 часа — это не так уж много. Такое случалось со всеми нами, но вы же не пойдете и не скажете: я проиграл бой из-за этого.

Если хотите перейти в другую весовую категорию, переходите. Но обвинять себя в том, что проиграли из-за весогонки, это все равно что сказать: я проиграл бой, потому что был не в форме. Если ты вышел на бой с серьезной травмой, значит, ты сам принял такое решение.

Если травма очень серьезная, не выходи на бой. Но даже если ты проиграл из-за травмы, будь мужчиной и прими свое поражение, как мужчина. Не ищи оправданий. Оправданий нет», — заявил Дрикус.