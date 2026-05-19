Экс-чемпион UFC и PFL Фрэнсис Нганну готов подраться против кубинского тяжеловеса Робелиса Деспанье, бронзового призера Олимпиады по тхэквондо.

«Хорошо, давайте поговорим об этом поединке. Я готов к бою с Деспанье. И если вы думаете, что он справится, то хорошо, почему бы и нет? Робелис сделал громкое заявление. У него был отличный финиш. После такого яркого нокаута трудно спорить о чем-то»

Нганну и Деспанье принимали участие в основном карде турнира MVP, состоявшегося 17 мая. Фрэнсис одержал победу нокаутом в первом раунде над Филипом Линсом.

Аналогичным образом победил и Робелис Деспанье. В своем поединке кубинский боец финишировал бывшего чемпиона UFC Джуниора Дос Сантоса.