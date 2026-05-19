Седьмой номер рейтинга полутяжелого дивизиона UFC Пауло Коста в своих соцсетях назвал 3 варианта развития событий в его профессиональной карьере.

«Первый вариант — это реванш с Шоном Стриклендом за титул чемпиона в среднем весе. Или же я могу подраться против Джоша Хокита в тяжелом дивизионе. Третий вариант самый привлекательный. Уйти из UFC в лигу MVP и подраться против Майка Перри»

Коста в последний раз выступал на UFC 327 11 апреля. В рамках дебюта в полутяжелом весе бразилец нокаутировал хай-киком Азамата Мурзаканова в третьем раунде, нанеся россиянину первое поражение в карьере.

До этого Пауло одолел единогласным решением Романа Копылова. Чуть ранее уступил раздельным вердиктом Шону Стрикленду.