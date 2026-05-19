Седьмой номер рейтинга полутяжелого дивизиона UFC Пауло Коста в своих соцсетях назвал 3 варианта развития событий в его профессиональной карьере.

Пауло Коста
Пауло Коста globallookpress.com

«Первый вариант — это реванш с Шоном Стриклендом за титул чемпиона в среднем весе.  Или же я могу подраться против Джоша Хокита в тяжелом дивизионе.  Третий вариант самый привлекательный.  Уйти из UFC в лигу MVP и подраться против Майка Перри»

Коста в последний раз выступал на UFC 327 11 апреля.  В рамках дебюта в полутяжелом весе бразилец нокаутировал хай-киком Азамата Мурзаканова в третьем раунде, нанеся россиянину первое поражение в карьере.

До этого Пауло одолел единогласным решением Романа Копылова.  Чуть ранее уступил раздельным вердиктом Шону Стрикленду.