В руководстве MVP высказались насчет потенциального боя двух бывших чемпионов UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну и Джона Джонса.

«Мы более чем готовы. Никто не обижен. У нас нет такого: эй, мы не можем с UFC работать, потому что они нас критикуют.

Совсем наоборот: давайте сделаем это и превратим в момент, когда весь мир забудет обо всем и будет наслаждаться игрой бойцов, которые находятся на пике своей карьеры.

Болельщики этого заслуживают. Спорт этого заслуживает, и мы бы с удовольствием это сделали. Но не думаю, что это реально, потому как Дана Уайт не позволит подобному случиться.

Я бы хотел увидеть такой бой, и думаю, что Джон Джонс заслуживает громкого поединка», — добавил Накиса Бидариан, соучредитель компании Most Valuable Promotions.