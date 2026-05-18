Спортивный промоутер Эдди Хирн рассказал, в каком случае Энтони Джошуа в третий раз подерется с Александром Усиком.

Энтони Джошуа globallookpress.com

«Конечная цель Джошуа — снова завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе. Наш план на данный момент таков: бои против Пренга и Тайсона Фьюри. Мы должны выиграть эти два боя.

Если Джошуа выиграет, то сможет сразиться за чемпионский пояс по любой версии. Но мы должны выиграть эти бои. Бокс забавная игра.

"Эй-Джей" хотел бы сразиться с Усиком снова, потому что дважды проиграл ему. Тоже самое происходит и с Фьюри. Он хочет подраться с Усиком вновь»

Первый бой Усика и Джошуа состоялся в сентябре 2021 года. Тогда Энтони потерпел поражение единогласным решением. В ответном поединке, год спустя, Александр выиграл раздельным вердиктом.