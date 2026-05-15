Спортивный промоутер Эдди Хирн назвал расклад, при котором боксерский поединок с участием двух бывших чемпионов мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри не состоится.

Эдди Хирн globallookpress.com

«Если кто-то из них проиграет, бой не состоится. Так что 25 июля я буду очень переживать. Особенно после того, через что прошел "Эй-Джей" за последнее время. Я имею в виду, что есть повод для беспокойства. Будет ли он прежним? Все, что мы видим в лагере и на спаррингах, говорит о том, что да. Но ему предстоит многое преодолеть. В этом и заключается важность этого боя в июле»

Бой Джошуа с Фьюри предварительно запланирован на конец ноября или начало декабря. Перед этим Энтони 25 июля проведет разминочный поединок против Кристиана Пренги.