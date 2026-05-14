Даниэль Кормье рассказал, что могло новому чемпиону UFC в среднем весе Шону Стрикленду стоить победы в поединке с Хамзатом Чимаевым, раскритиковав американца за провальную концовку.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Стрикленда сбили с ног в первом раунде, во втором он сам провел тейкдаун, а в третьем контролировал бой с помощью джеба. Честно говоря, Шон допустил ошибку, потому как не слишком сильно давил на газ после экватора боя.

Если бы он давил на соперника в концовке, то заставил бы Хамзата понервничать. Но он этого не сделал. В четвертом раунде Хамзат по-настоящему включился в бой и начал давить на Шона»

Бой Стрикленда и Чимаева на UFC 328 продлился все 5 раундов. Шон выиграл раздельным решением судей, нанеся «Борзу» первое поражение в смешанных единоборствах.