Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высмеял досрочное поражение Энтони Джошуа от Даниэля Дюбуа после очередной победы «Динамита» над Фабио Уордли.

«Дюбуа дрался с "Большим Малышом" Миллером, остановил его, но не отправил в нокаут. Потом он дрался с Хрговичем, но не вырубил его. На днях выдал невероятный бой с Уордли, выиграв техническим нокаутом.

Он несколько раз попал по Усику, но тот устоял. А когда дрался с Энтони Джошуа, избил его и отправил в нокдаун 4 раза. Факты говорят сами за себя. Воспринимайте это, как хотите, и как вам будет угодно.

Никто другой не оказывался в нокдауне 4 раза, ни "Большой Малыш" Миллер, ни Хргович, ни Усик, ни Уордли, но Джошуа упал четырежды»

Бой Дюбуа и Джошуа проходил в сентябре позапрошлого года. Энтони потерпел поражение нокаутом, лишившись титула IBF в тяжелом весе.