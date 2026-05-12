Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высмеял досрочное поражение Энтони Джошуа от Даниэля Дюбуа после очередной победы «Динамита» над Фабио Уордли.

Энтони Джошуа (справа) globallookpress.com

«Дюбуа дрался с "Большим Малышом" Миллером, остановил его, но не отправил в нокаут.  Потом он дрался с Хрговичем, но не вырубил его.  На днях выдал невероятный бой с Уордли, выиграв техническим нокаутом.

Он несколько раз попал по Усику, но тот устоял.  А когда дрался с Энтони Джошуа, избил его и отправил в нокдаун 4 раза.  Факты говорят сами за себя.  Воспринимайте это, как хотите, и как вам будет угодно.

Никто другой не оказывался в нокдауне 4 раза, ни "Большой Малыш" Миллер, ни Хргович, ни Усик, ни Уордли, но Джошуа упал четырежды»

Бой Дюбуа и Джошуа проходил в сентябре позапрошлого года.  Энтони потерпел поражение нокаутом, лишившись титула IBF в тяжелом весе.