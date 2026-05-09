Австралийский боксер Тим Цзю рассказал о своем плане на поединок против Эррола Спенса, который состоится 26 июля в первом среднем весе.

«Как бы я ни старался работать джебом, двигаться, боксировать, я боец атакующего плана.  Я набрасываюсь на соперника, и именно это собираюсь делать в бою со Спенсом.

У меня еще много сил.  Я многому научился и многое пережил за последние 3-4 года.  На сто процентов уверен в победе, иначе просто не согласился бы на этот поединок.

Если бы были хоть малейшие сомнения, сказал бы: знаете, я не готов.  Я собираюсь выложиться по полной с первого раунда.  Спенс 3 года не выходил на ринг, а мои механизмы в порядке.  Я не заржавел.  Так что буду готов наброситься на него», — добавил Тим Цзю.