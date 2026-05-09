Австралийский боксер Тим Цзю рассказал о своем плане на поединок против Эррола Спенса, который состоится 26 июля в первом среднем весе.

«Как бы я ни старался работать джебом, двигаться, боксировать, я боец атакующего плана. Я набрасываюсь на соперника, и именно это собираюсь делать в бою со Спенсом.

У меня еще много сил. Я многому научился и многое пережил за последние 3-4 года. На сто процентов уверен в победе, иначе просто не согласился бы на этот поединок.

Если бы были хоть малейшие сомнения, сказал бы: знаете, я не готов. Я собираюсь выложиться по полной с первого раунда. Спенс 3 года не выходил на ринг, а мои механизмы в порядке. Я не заржавел. Так что буду готов наброситься на него», — добавил Тим Цзю.