Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн отреагировал на слова Даны Уайта о том, что тот будет заниматься продвижением боксерского поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Эдди Хирн globallookpress.com

Ранее президент UFC заявил: «Я тоже занимаюсь организацией боя Тайсона Фьюри и Энтони. Я его продвигаю».

Хирн ответил следующее: «Какой же ты подхалим. Ни единого шанса, это невозможно по условиям контракта»

Конфликт между Хирном и Уайтом длится уже более десяти лет. В последнее время вражда двух промоутеров только усилилась на фоне создания Даной новой боксерской лиги Zuffa. Недавно глава UFC вызывал Эдди на поединок заявив, что нокаутирует его.