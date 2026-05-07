Топовый боец тяжелого дивизиона UFC Вальдо Кортес-Акоста поделился подробностями о скандале между ним и восходящей звездой дивизиона Джошем Хокитом.

«Он говорил не только обо мне, но и о моей семье, моих детях, и еще много чего наговорил. Я не понимаю, в каком он был состоянии, чтобы так говорить. Я столкнулся с ним на арене Apex и устроил ему скандал.

Я вышел, внимательно посмотрел на него и сказал: ты ничего не стоишь. Лучше хорошенько подготовься, потому что однажды мы с тобой встретимся в клетке»

По словам Кортеса-Акосты, Хокит подошел к нему и извинился за свои высказывания.

«Позже я столкнулся с ним в лифте, и он сказал: прости меня. Это было только ради заголовков, чтобы мы с тобой могли заработать на драке в будущем», — добавил Кортес-Акоста.