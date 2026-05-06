Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Фабио Уордли не уверен, что когда-нибудь подерется с Александром Усиком.

«Нет такой уверенности в этом поединке, как раньше. Я уже попадал в похожую ситуацию, когда Усик вышел на ринг и сказал, что сразится с победителем боя между мной и Паркером. Я выиграл бой, но он со мной не подрался. Так что я не буду на это рассчитывать. Мы подготовимся на все случаи жизни. Если Усик хочет драться, ему даже не нужно звонить, он может прислать почтового голубя»

В эти выходные Уордли проведет поединок против Даниэля Дюбуа. В предыдущем бою Фабио нокаутировал Джозефа Паркера и сохранил ноль в графе поражений.